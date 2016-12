I Green Day, reduci dall'ospitata agli MTV EMA 2016 (hanno intascato il premio "Global Icon Award" e la loro esibizione li ha visti anche lanciare una frecciatina a Donald Trump), hanno pubblicato il videoclip ufficiale dell'ultimo singolo estratto dal loro nuovo album "Revolution radio", "Still breathing". La clip ha fatto il suo debutto in rete nella giornata di oggi: diretta da P.R. Brown, ha protagonista il frontman del trio californiano, che vaga in solitudine, perso nelle sue riflessioni. In un padiglione, gli altri due membri della band, il bassista Mike Dirnt e il batterista Tré Cool, sembrano aspettarlo e stemperano questa attesa suonando. Il video è tutto così, con Billie Joe che va in giro da solo e con gli altri due componenti del trio che suonano, finché - nel finale - il frontman non si ricongiunge alla band: le ultime immagini della clip mostrano Billie Joe che apre la porta del padiglione dove stanno suonando i suoi due compagni di band.





"Still breathing" è stata pubblicata come singolo lo scorso 22 settembre, praticamente a distanza di quattro anni esatti da quello che i fan dei Green Day hanno battezzato come "l'incidente dell'iHeartRadio": il 21 settembre del 2012, durante l'esibizione della band sul palco dell'iHeartRadio Festival di Las Vegas, Billie Joe ebbe una violenta discussione con gli organizzatori della manifestazione, in seguito alla quale distrusse una chitarra sul palco. In seguito all'episodio e per permettere al frontman Billie Joe - un po' troppo nervoso, in quel periodo - di rilassarsi e recuperare energie, i Green Day posticiparono tutte le date del tour nordamericano. Tre giorni dopo, il 24 settembre 2012, Armstrong entrò in riabilitazione, per disintossicarsi. Il video di "Still breathing" sembra raccontare proprio lo "smarrimento" - chiamiamolo così - di Billie Joe Armstrong e il ricongiungimento del frontman con la sua band: "Oh I'm still alive", canta nel ritornello lui.