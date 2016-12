Musica e motori, un binomio che si sposa particolarmente bene. Un binomio che si sposa al meglio a Austin (Texas) dove si tiene il South by Southwest, uno dei festival musicali migliori del mondo. E dove si tiene, dal 2012, il gran premio di Formula 1 degli Stati Uniti sul circuito delle Americhe. Proprio il sito del Circuit of the Americas di Austin ha chiesto ai piloti del grande circo della Formula 1 di indicare le loro canzoni preferite che poi sono state raccolte in una playlist, quanto mai variegata, che potete ascoltare qui.

A seguire le scelte dei principali attori dell’automondiale.



Lewis Hamilton:

Ty Dolla $ign - "Wavy"

Ty Dolla $ign - "Campaign"

MadeinTYO - "I Want"



Nico Rosberg:

U2 - "Beautiful Day"

Beach Boys - "Surfin' USA"

Kings of Leon - "Sex On Fire"



Sebastian Vettel:

Bruce Springsteen - "Born in the USA"

Prince - "Little Red Corvette"



Kimi Raikkonen:

America - "A Horse With No Name"

Steppenwolf - "Born to Be Wild"

PMMP - "Pikkuveli"



Daniel Ricciardo:

Uncle Lucius - "Keep The Wolves Away"

Lumineers - "Stubborn Love"

Mr. Wives - "The Western"



Max Verstappen:

Michael Jackson - "Billie Jean"

Michael Jackson - "Thriller"



Valtteri Bottas:

Bruce Springsteen - "Born in the USA"

Lynyrd Skynyrd - "Sweet Home Alabama"

Offspring - "Pretty Fly (For a White Guy)"



Felipe Massa:

Pharrell - "Happy"

Mark Ronson and Bruno Mars - "Uptown Funk"

Eagles - "Hotel California"



Romain Grosjean:

Justin Timberlake - "Can't Stop The Feeling"

Mark Ronson and Bruno Mars - "Uptown Funk"

Michael Jackson - "Billie Jean"



Daniil Kvyat:

Metallica - "Whiskey in the Jar"

Motörhead - "Ace of Spades"

Frank Sinatra - "Strangers in the Night"