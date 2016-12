Poco più di un mese fa gli Spiritualized annunciarono l’uscita di un loro nuovo album nel 2017, vale a dire l’ideale seguito di ”Sweet heart sweet light” pubblicato nel 2012.



Il frontman Jason Pierce parlando con l’Independent ha dichiarato che probabilmente questo sarà il suo ultimo disco, poiché la sua vena creativa si sta esaurendo. Ha anche rivelato di avere rifiutato un’offerta di due milioni e mezzo di dollari per riformare gli Spacemen 3.



Sul nuovo disco degli Spitirualized dice Pierce: “Sono sempre più vecchio e penso che questo possa essere il mio ultimo disco. Ho fatto molte cose in passato e sviluppato molte idee. Non ha senso fare qualcosa d’altro a meno che non sia migliore di quanto fatto prima. Sia mentalmente che fisicamente è impegnativo e non ha senso farlo a meno che non sia davvero un'altra cosa. Non ho mai ceduto alle pressioni e non ho mai fatto qualcosa che consideravo artisticamente una mossa sbagliata. E non voglio iniziare ora.”



Sulla generosa offerta rifiutata per riunire gli Spacemen 3 invece dichiara: “Sono un sacco di soldi. Ma penso che tutto sia stato troppo importante per farlo. E’ il lavoro della mia vita che mostra quanto sia importante il rock’n’roll. È possibile acquistare quei dischi se si desidera ascoltare la musica. Mi dicono che andrebbe fatto per quanti non lo hanno visto la prima volta. Ma allora c'è tutta la storia del genere umano e non ero lì per la maggior parte di loro. Forse sono solo stupido. Certo che ho bisogno di soldi. Chi non ne ha bisogno?”.