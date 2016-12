Mancano pochi giorni al debutto dell’ “On Tour” di Elisa. Il tour che la vedrà protagonista nei palasport delle principali città italiane , partirà l’11 novembre dal Nelson Mandela Forum di Firenze.

Elisa porterà in scena i brani estratti dal suo ultimo disco “ON”, oltre ai suoi più grandi successi del passato.

La cantautrice di Monfalcone sarà accompagnata sul palco da Andrea Rigonat (chitarra), Curt Schneider (basso), Victor Indrizzo (batteria), Cristian Rigano (tastiere), Jessica Childress e Sharlotte Gibson (cori).

Inoltre, in occasione del tour, Elisa ha scelto Lele Esposito, giovane finalista di Amici 15, e il cantautore Ermal Meta come opening-act di alcune date dei suoi concerti.

Una bambina prodigio prima e una cantautrice matura poi, nel corso della sua carriera Elisa ha fatto cabaret, ha suonato con una grande orchestra swing, con un gruppetto punk, come artista solista nei piano-bar della sua zona e infine con un gruppo tutto suo.

Nata nel dicembre 1977 e cresciuta nel nord-est italiano (Monfalcone, provincia di Gorizia), Elisa descrive la sua città come culla di una vivace scena musicale ispirata dalle influenze culturali provenienti dalla sua particolare posizione, quasi un punto d'incontro tra l'Europa del Nord e quella Leggi tutto