A poche ore dalla conclusione delle consultazioni presidenziali americane il Partito Democratico calerà un ultimo asso nell'accesa campagna elettorale che sta vedendo contrapposta Hillary Clinton a Donald Trump: nella serata di oggi, lunedì 7 novembre, quando in Italia saranno ormai le prime ore del mattino di martedì 8, Bruce Springsteen si unirà al presidente uscente Barack Obama e alla first lady Michelle per un ultimo comizio in supporto della candidata democratica.

Mentre l'arringa politica sarà ovviamente appannaggio dell'ancora per poco inquilino della Casa Bianca, al Boss e ai suoi colleghi verrà appaltata la côté musicale dell'evento, che avrà luogo presso l'Independence Mall di Filadelfia: insieme al rocker del New Jersey sul palco sarà presente anche Jon Bon Jovi.

L'endorsement di Springsteen - convinto democratico che per la campagna elettorale del 2012 in supporto a Barack Obama si era speso più volte in prima persona e fiero avversario del tycoon newyochese - alla Clinton è tutto meno che scontato: intervistato al proposito lo scorso settembre dall'edizione statunitense di Rolling Stone, il capo della E Street Band si era detto ancora in dubbio se accordare la propria preferenza alla già first lady.