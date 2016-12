Nei mercati angolofoni quella dell'edizione deluxe è una pratica ormai consolidata da anni, ma dalle nostre parti il prodotto discografico di pregio è ancora una relativa novità. Da qualche tempo, tuttavia, la discografia tricolore si sta adoperando per immettere sul mercato cofanetti, raccolte ed edizioni speciali assolutamente degne di competere con i più sofisticati prodotti presenti sul panorama internazionale. Prodotti destinati a un pubblico di appassionati o (meglio) appassionatissimi, ma capaci di incuriosire - con il loro fascino - anche i profani, spesso attratti più dal confezione che da contenuto. Ecco perché li raccomandiamo come regali di Natale: alla fine ci guadagnano tutti. Ci guadagna il destinatario del regalo, che si ritrova tra le mani un bellissimo prodotto firmato dal suo artista preferito, e ci guadagna anche chi vive a stretto contatto con lui, che magari scopre - in quel vinile e cofanetto così bello da vedere - anche una musica che valga la pena ascoltare, magari fino a innamorarsene. Buon shopping!

AAVV, "Amiche In Arena - Deluxe Edition"

Da un'idea di Fiorella Mannoia e Loredana Berté, la testimonianza di una serata unica: i ricavati dalle vendite di questo cofanetto - che comprende due CD, un DVD e un libro fotografico - saranno devoluti all’Associazione D.i.Re – Donne in rete contro la violenza, a sostegno dei Centri Antiviolenza.



Mina, "Gli originali" (edizione deluxe)

La raccolta autorizzata dalla cantante impreziosita con due album extra rispetto a quella standard: la tiratura in sole 200 copie ne fanno un prodotto unico destinato ai collezionisti.





Pooh, "Pooh 50" (doppio vinile picture disc autografato)

Il mezzo secolo della leggendaria band italiana celebrato nel più sontuoso dei modi, cioè con un doppio vinile da collezione autografato dagli elementi del gruppo.





"Vasco Non Stop"

Se il Kom è la vostra ossessioni qui troverete pane per i vostri denti: in questo cofanetto troverete il meglio del rocker di Zocca spalmato su 4 Cd per un totale di 69 tracce, inediti compresi, con il allegato un libro fotografico da 50 pagine.





"I Nomadi 1965/1979 - Diario di Viaggio di Augusto e Beppe (8 CD) (Super Deluxe Edition)"

Una delle storie più belle e più lunghe nella storia della musica italiana raccontata da chi l'ha vissuta...





Eugenio Finardi, "40 Anni di Musica Ribelle"

Gli esordi del grande cantautore milanese in un documento unico: un vero e proprio tuffo in un passato per chi c'era, una bellissima scoperta per chi non c'era...



Elio e le Storie Tese, "Lelo e le Storie Tese"

Il cofanetto di Elio e le Storie Tese a edizione limitata che contiene "Figgatta De Blanc" (a sinistra) e LELO SIRI™ 2 (a destra), il potente intimo che vibra rispondendo a qualsiasi suono, che sia la una playlist o la voce di chi vuoi tu...