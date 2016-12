I veterani canadesi Rush hanno annunciato una ristampa deluxe per i 40 anni del loro disco "2112", il concept album uscito nel 1976 e considerato una pietra miliare del prog, dell'AOR e del rock in generale.

"2112 40th" (questo il titolo dell'uscita, che arriverà il prossimo 16 dicembre) comprende due CD e un DVD; il primo CD contiene l'album originale rimasterizzato presso gli Abbey Road Studios, il secondo, invece, presenta una serie di brani bonus, fra cui ben cinque cover di brani dei Rush eseguite da altri musicisti. Nel dettaglil, le cover sono “Overture” (suonata da Dave Grohl, Taylor Hawkins e Nick Raskulinecz), “Tears” (proposta dagli Alice in Chains), “A Passage to Bangkok” (Billy Talent), “The Twilight Zone” (riletta da Steven Wilson dei Porcupine Tree) e “Something for Nothing” (Jacob Moon).

Esiste anche una versione Super Deluxe per i fan più hardcore, che contiene il disco in versione triplo LP in vinile da 200 grammi, oltre al doppio CD e DVD Il tutto contenuto in un box, con una serie di gadget in più (stampe, spille...); questo è il contenuto del cofanetto:

Di seguito, invece, la tracklist di "2112 40th":

Disco 1: album rimasterizzato

01.”2112?

I. Overture

II. The Temples of Syrinx

III. Discovery

IV. Presentation

V. Oracle: The Dream

VI. Soliloquy

VII. Grand Finale

02. A Passage to Bangkok

03. The Twilight Zone

04. Lessons

05. Tears

06. Something for Nothing

Disco 2

01. Solar Federation

02. Dave Grohl, Taylor Hawkins and Nick Raskulinecz – Overture

03. Billy Talent – A Passage to Bangkok

04. Steven Wilson – The Twilight Zone

05. Alice In Chains – Tears

06. Jacob Moon – Something for Nothing

07. 2112 – Live at Massey Hall 1976 Outtake

08. “Something for Nothing” – Live at Massey Hall 1976 Outtake

09. The Twilight Zone – Live 1977 Contraband

10. 2112 1976 Radio Ad

DVD: Live at Capitol Theatre 1976

01. Bastille Day

02. Anthem

03. Lakeside Park

04. 2112

05. Fly by Night

06. In the Mood

Video Bonus

Overture: Dave Grohl, Taylor Hawkins and Nick Raskulinecz

A Passage to Bangkok: Behind the Scenes with Billy Talent

2112 – 40 Years Closer: A Q&A with Alex Lifeson and Terry Brown