Si è tenuta alla Ahoy di Rotterdam, presentata da Bebe Rexha, la cerimonia di premiazione degli MTV EMA 2016. Il premio per la migliore canzone è andato a “Sorry” di Justin Bieber, mentre il migliore video è quello di “Starboy” di The Weeknd. Artisti femminile e maschile dell’anno sono Lady Gaga e Shawn Mendes. Il migliore live è quello dei Twenty One Pilots. Migliore artista pop i Fifth Harmony, mentre per il rock se lo aggiudicano i Coldplay. L’hip hop è appannaggio di Drake e la rivelazione dell’anno è la svedese Zara Larsson. Martin Garrix è il premiato per la musica elettronica. Questi i vincitori:



BEST SONG



Justin Bieber - "Sorry"



BEST VIDEO



The Weeknd ft. Daft Punk - "Starboy"



BEST FEMALE



Lady Gaga



BEST MALE



Shawn Mendes



BEST LIVE



Twenty One Pilots



BEST NEW



Zara Larsson



BEST POP



Fifth Harmony



BEST ROCK



Coldplay



BEST ALTERNATIVE



Twenty One Pilots



BEST HIP HOP



Drake



BEST ELECTRONIC



Martin Garrix



BEST PUSH



DNCE



BIGGEST FANS



Justin Bieber



BEST WORLD STAGE



Martin Garrix - Isle of MTV, Malta (2015)