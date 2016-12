Ieri sera i Temple of the Dog, dopo avere dato il via al loro primo tour venerdì, hanno tenuto il loro secondo concerto al Tower Theatre di Philadelphia. La scaletta del loro secondo live ha praticamente replicato quella della sera precedente tranne che per l’aggiunta della cover dei Mad Season “River of deceit” e, suonata per la prima volta dal vivo, la canzone di Chris Cornell “Missing”, per un set composto da venticinque canzoni.



Questa la scaletta:



Say Hello 2 Heaven

Wooden Jesus

Call Me a Dog

Your Saviour

Stardog Champion (Mother Love Bone cover)

Stargazer (Mother Love Bone cover)

Seasons (Chris Cornell song)

Jump Into the Fire (Harry Nilsson cover)

Four Walled World

I'm a Mover (Free cover)

Hunger Strike

Quicksand (David Bowie cover)

Heartshine (Mother Love Bone cover)

River of Deceit (Mad Season cover)

Holy Roller (Mother Love Bone cover)

Reach Down



Encore:

Man of Golden Words (Mother Love Bone cover) (Cornell solo acoustic) (with ' Comfortably Numb' (Pink Floyd) tag)

Times of Trouble

Achilles Last Stand (Led Zeppelin cover)

Baby Lemonade (Syd Barrett cover)

Fascination Street (Cure cover)

War Pigs (Black Sabbath cover)



Encore 2:

Missing (Chris Cornell song) (live debut)

All Night Thing