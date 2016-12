Al Teatro degli Arcimboldi di Milano si è tenuto il primo degli otto concerti italiani dei King Crimson nell’ambito del "The elements of King Crimson tour 2016" . Sempre al Teatro degli Arcimboldi si replica domenica 6 novembre, per poi proseguire al Teatro Verdi di Firenze l'8 e 9 novembre, all'Auditorium Conciliazione di Roma l'11 e 12 novembre e chiudere al Teatro Colosseo di Torino il 14 e il 15 novembre. Sul palco, insieme al leader Robert Fripp, saliranno il sassofonista Mel Collins, il bassista Tony Levin, il chitarrista Jakko Jakszyk e i batteristi Gavin Harrison, Jeremy Stacey e Pat Mastelotto.



Questa la scaletta del set milanese:



Tuning up

Drumson werning

Larks tongues in aspic part one

Pictures of a city

Dawn song

Red

Cirkus

Fracture

Epitaph

Hell hounds of Krim

Easy money

Interlude

The talking drum

Larks tongues in aspic part two

Fairy dust

Peace

Indiscipline

The court of the Crimson King

The construkction of light

The letters

Sailor’s tail

Meltdown

Radical action II

Level five

Starless



Bis

Banshee legs hassle

21st century schizoid man