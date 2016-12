Dopo una pausa di sei anni, riprende il viaggio dei Nouvelle Vague, la formazione francese diventata celebre per le sue originali cover in chiave bossa nova dei classici del punk e della new wave.



Il nuovo album - il quinto in studio per il gruppo di Marc Collin e Olivier Libaux - si intitola “I could be happy” e riserva alcune novità rispetto al passato. È infatti il primo a contenere anche del materiale originale: quattro composizioni che si vanno ad aggiungere alle sei cover scelte con grande attenzione nel repertorio di Brian Eno, Cure, Ramones, Cocteau Twins e Richard Hell. La canzone che dà il titolo alla raccolta è invece una hit portata al successo dagli scozzesi Altered Images nel 1982 e contenuta nel loro secondo album “Pinky blue”.



L'album “I could be happy” è stato pubblicato dalla Kwaidan, l'etichetta fondata da Marc Collins, e il prossimo 24 novembre sarà disponibile anche in una speciale edizione in vinile arancione.



Questa la tracklist:



1."Athol Brose" Cocteau Twins (1988)

2."Love Comes In Spurts" Richard Hell and the Voidoids (1977)

3."I Wanna Be Sedated" Ramones(1978)

4."I Could Be Happy" Altered Images (1982)

5."All Cats Are Grey" Cure (1981)

6."No One Is Receiving" Brian Eno (1977)

7."Maladroit"

8."Algo Familiar"

9."Loneliness"

10."La Pluie Et Le Beau Temps"



Il gruppo sarà in tour a partire dal prossimo 15 novembre, ma per ora non sono previste date in Italia.



[di Maurilio Giordana, titolare del blog My Way]