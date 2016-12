In attesa di consegnare al mercato il suo nuovo album in studio, "24K magic", nei negozi dal prossimo 18 novembre, il cantante hawaiano ha pubblicato un'altra canzone tratta dall'ideale sequel di "Unorthodox jukebox", dopo il primo singolo. Il brano si intitola "Versace on the floor" ed è caratterizzato da un'atmosfera decisamente anni '90: si tratta di una dichiarazione d'amore ("Let's take our time tonight, girl / above us all the stars are watchin' / there's no place I'd rather be in this World / your eyes are where I'm lost in", canta Mars nella prima strofa) sotto forma di ballad, con la voce del musicista accompagnata dai suoni di una tastiera molto anni '90, per l'appunto (a proposito, avete già visto il video in cui Bruno Mars canta "All I ask", altra ballad anni '90 scritta per Adele?).