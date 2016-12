Se non si considera l'evento di beneficenza che ha visto la band capitana da Dave Grohl esibirsi in concerto a Los Angeles un paio di settimane fa, i Foo Fighters non suonano dal vivo da circa un anno, vale a dire dall'ultima data del tour in supporto a "Sonic highways" (interrotto in anticipo a causa della strage al Bataclan di Parigi). Questa lunga pausa si appresta ad essere interrotta un'altra volta: tra circa tre mesi i Foo Fighters torneranno ad esibirsi dal vivo e lo faranno per omaggiare Tom Petty. Il prossimo 10 febbraio, infatti, si terrà a Los Angeles - nell'ambito dei 59esimi Grammy Awards - una serata in onore del frontman degli Heartbreakers, che è stato nominato come MusiCares Person of the Year 2017 (riconoscimento che negli scorsi anni è stato assegnato a - tra gli altri - Bruce Springsteen, McCartney, Neil Young, Bono, Sting e Elton John): oltre ai Foo Fighters si esibiranno dal vivo durante la serata anche Stevie Nicks, i Kings of Leon, Don Henley, Norah Jones, Jeff Lynne e lo stesso Tom Petty, insieme ai suoi Heartbreakers.