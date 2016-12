Gli ultimi cinque anni della vita del compianto Duca Bianco raccontati in un documentario: arriverà il prossimo gennaio "David Bowie: The last five years", pellicola diretta da Mick Rock dedicata a quelli che sono stati gli ultimi anni di Bowie. Il documentario sarà trasmesso dalla BBC nell'ambito di una serie di celebrazioni dedicate a quelle che sarebbero stati i 70 anni di Bowie e racconterà la genesi degli ultimi progetti a cui a lavorato l'iconico musicista tra il 2011 e il 2016, dall'album "The next day" al musical "Lazarus", passando per l'ultimo disco "Blackstar", prodotto da Tony Visconti e registrato insieme ad alcuni musicisti jazz reclutati in un club newyorkese. Il documentario, prodotto e diretto da Francis Whately (che nel 2013 realizzò il documentario "Five years", sempre dedicato alla voce di "Heroes"), includerà filmati e immagini inedite, interviste inedite a Bowie, contributi di amici e collaboratori e le ultime registrazioni effettuate dalla rockstar prima di morire (ci sono anche le registrazioni vocali della struggente "Lazarus").





Intanto, ha fatto il suo debutto in rete una nuova versione del videoclip di "Life on Mars?", originariamente pubblicato nel 1973 con regia di Mick Rock. Proprio Mick Rock, al quale negli anni '90 Bowie ha ceduto il copyright dell'originale, ha rielaborato il video della canzone aggiungendo nuove scene: potete vedere il risultato finale qui sotto e confrontarlo con quello originale che trovate ancora più sotto.