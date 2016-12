Cosa rimane del formato "fisico" ai tempi dello streaming? Non certo il semplice disco, che ormai non basta più, anche se con un artwork prezioso e raffinato. Non il gadget allegato, che ormai - se piazzato senza né capo né coda in un prodotto discografico - viene visto dall'appassionato più come un inutile orpello che come un valore aggiunto. Per fare tornare ai fan il piacere di tenere in mano qualcosa di tangibile ci vuole di più: ecco perché, per il vostro shopping natalizio, vi proponiamo questa selezione di box set. Non si tratta di semplici raccolte, ma di qualcosa di più: capitoli essenziali, o sfizi per completisti, a seconda del punto di vista. Di certo, titoli distintivi, che segnalano che la passione per il gruppo o per l'artista titolare del progetto discografico è qualcosa di più, e sfiora l'ossessione. Se avete in casa o conoscete un fan irriducibile e volete fargli passare un regalo indimenticabile, date un'occhiata a queste strenne...

Rolling Stones - "Havana Moon"

Un DVD e due CD per ricordare l'indimenticabile serata di Mick Jagger e soci a Cuba dello scorso 25 marzo.



"Rolling Stones in mono: Limited Edition, 16LP Vinyl set"

Qui si va oltre la chicca per appassionati: tutti gli album dei Rolling Stones da "The Rolling Stones" del '64 a "Let it Bleed" del '69 (più "Stray Cats" del 2016) nello splendore del mono, in vinile. Più che un cofanetto, un investimento...



Led Zeppelin, "The Complete Bbc Sessions - Super Deluxe"

Versione rimasterizzata - con in aggiunta otto inediti - dell'impedibile documento che la band di Robert Plant e Jimmy Page pubblicò nel 1986: oltre ai 3 CD presenti nella versione originale, in questa deluxe edition sono presenti anche cinque vinili da 160 grammi.

Skunk Anansie, "Smashes & Trashes - Best Of - The Ultimate Package - Signed Edition"

Tirata in duemila esemplari in tutto il mondo - e solo per MusicFirst in versione autografata dalla stessa band - questa edizione limitata del disco di Skink e compagni include anche una raccolta di successi, remix, live rari e inediti e un libro di 44 pagine illustrato dal maestro della fotografia Anton Corbijn.

David Bowie, "Bowie At The Beeb: The Best of the BBC Radio Sessions 68-72"

In un quadruplo LP da 180 grammi ecco l'antologia del compianto Thin White Duke contenente una selezione delle migliori registrazioni effettuate presso l'ente radiotelevisivo britannico tra il 1968 e il 1972.

Nirvana, "Nirvana" (2 LP 180 gr)

Il primo greatest hits della band di Kurt Cobain - quello con l'inedito "You Know Yu're Right" in versione doppio vinile da 180 grammi.