A quattro anni di distanza dall'uscita del suo ultimo album di inediti "Sud", dopo il disco-tributo a Lucio Dalla del 2013 e dopo la raccolta di duetti "Fiorella", la cantautrice romana torna sulle scene con un nuovo lavoro discografico intitolato "Combattente". Il disco contiene 11 nuove canzoni: tra gli autori troviamo, oltre alla stessa Fiorella Mannoia, anche Federica Abbate, Cheope, Giuliano Sangiorgi, Fabrizio Moro e Ivano Fossati. Lo abbiamo ascoltato ed ecco cosa ne pensiamo:

Un'altra piacevole sorpresa è notare come "Combattente" non sia solamente un episodio isolato, nell'omonimo album, ma come all'interno dello stesso disco ci siano altre belle canzoni in grado di reggere il confronto con i pezzi fondamentali della sua carriera: "Combattente" è solamente il punto di partenza del disco, il capitolo iniziale. È Fiorella Mannoia oggi, una donna con il megafono, in prima linea, che racconta storie di combattenti.