Come già riportato a settembre, la campagna "We are not afraid" - che si occupa di raccogliere fondi per la crisi dei rifugiati e le vittime di violenza religiosa e politica - ha visto l'adesione di oltre 175 artisti. E' ora disponibile online un video promozionale di sensibilizzazione che raccoglie i contributi (si trstta di fotografie) dei partecipanti, fra cui spiccano Keith Richards, Robert Plant, Bruce Springsteen, Ringo Starr, Peter Gabriel, Brian Wilson, Sting, Iggy Pop, Patti Smith, Jackson Browne, Yoko Ono, Elvis Costello, Debbie Harry, Nile Rodgers, Buddy Guy, e Brian May - fra i tanti.

Ecco il clip:

Il video è stato diretto dall'ex 10cc Kevin Godley mentre la colonna sonora è del cantante nigeriano Majek Fashek (il brano è intitolato appunto "We Are Not Afraid").