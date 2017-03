I Bon Jovi - la band capitanata da Jon Bon Jovi pubblicano il nuovo album "This House Is Not For Sale": è il primo su etichetta Island/Universal Music Group, dopo un rapporto trentennale - concluso in modo poco amichevole - con la Mercury. E' anche il primo album senza alcun contributo di Richie Sambora. In produzione è tornato John Sears. Lo abbiamo ascoltato.

