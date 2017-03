Il nuovo album in studio dell'ex frontman dei Take That, è "Heavy entertainmen show": è il primo di inediti da "Take the crown" del 2012 ed è il primo per la SonyMusic. Collaborazioni importanti: dau Killers di Brandon Flowers a John Grant, a Rufus Wainwright. Lo abbiamo ascoltato,

un disco vario, che mostra le diverse sfaccettature dell'intrattenimento - come Robbie ha sempre fatto. E come continua a fare anche oggi, con il suo unico mix di sfacciataggine e divertimento. Fa finta di prendersi sul serio, come in quella foto di copertina dove combatte con se stesso. Ma si diverte e fa divertire, da vero professionista del pop.

