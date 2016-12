Prima di cominciare l'intervista, Mika ci confessa: "Un programma del genere posso farlo solo adesso, che ho dieci anni di esperienza". Martedì 15 comincia "Stasera CasaMika", il suo "One man-show" in prima serata su RaiDue, e Mika fa capire quanto ci ha investito: lo vive come un'esperienza totalizzante che mette assieme la sua storia musicale e la sua passione per arte e spettacolo.

Il programma segna il ritorno nella TV italiana del cantante, che fino al 2014 era giudice su X Factor - e proprio da qua nasce la connessione con RaiDue, ora diretta da Ilaria DallaTana, già a capo di Magnolia, che ha prodotto il talent fino al 2013.

Ma Mika questa volta va in chiaro, sul servizio pubblico e fa le cose in grande: leggendo i dati del programma si capisce la sua affermazione iniziale. Girato negli studi di Via Mecenate, dove è stata costruita la "casa" dove Mika vive con Sarah Felberbaum e la vicina Virginia Raffaele, e dove vengono accolti ospiri del mondo dello spettacolo, come Monica Bellucci, Renzo Arbore, e dove ci sarà tanta musica: Malika Ayane, Francesco Renga, LP, Benji e Fede e una big band di 16 elementi diretta da Valeriano Chiaravalle. "Ognuno farà qualcosa di diverso dal solito, e ho voluto costruire uno spazio dove tutti si potessero sentire a proprio agio", spiega. Lo abbiamo incontrato a Milano, alla presentazione.

"Ho creato un mondo che assomiglia ad una casa, dove ospiti e conosciuti si mischiano, e dove si può umanizzare la varieta, e facendo uno show. E' una versione romantica della TV che è stata possibile negli anni '50 e '60, con gli show di Elvis e Frank Sinatra", spiega

"La musica è la chiave conduttore di tutto, la musica è casa mia", continua. "Nel programma Ci sono canzone mie, del reportorio, inglese, francese, spagnolo, portoghese. C'è musica. Senza limiti. E ho cercato di contestualizzarla, facendoimi influenzare tanto dagli show degli anni '50 e '69 , ma anche dai musical della MGM e da "Indietro tutta".

Il programma è prodotto da Ballandi, ed è firmato da Ivan Cotroneo, Tiziana Martinengo e Giulio Mazzoleni, per la regia di Fabio Calvi. Oltre alla casa Milanese, Mika andrà in giro per l'Italia, con visite a Napoli, Modena, Roma e Bologna.

Ma Mika promette che è già al lavoro sul prossimo album: "Scrivere musica è la mia oasi, sempre, e in questo periodo: trovarmi di fronte al piano, mi permette di staccare da tutto. Nelle pause del programma ho già iniziato a scrivere canzoni per il mio prossimo album".