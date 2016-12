Si è tenuta alla Roundhouse di Londra la cerimonia di premiazione dei Q Awards 2016 presentata dal DJ Christian O'Connell. Ospiti della serata Johnny Marr, Carl Barat e Mel C.



I Muse hanno sopravanzato Coldplay, U2, Biffy Clyro e 1975 e si sono aggiudicati il premio per il Best Act in circolazione. Accettando il premio, il frontman dei Muse Matt Bellamy ha dichiarato: "Grazie. Noi non lo meritiamo, diciamo la verità. Salutiamo gli U2, dobbiamo molto a loro. Siamo stati in tour con loro nel 2009 e abbiamo imparato tanto".



Il batterista Dominic Howard ha aggiunto: "Sono d'accordo con Matt. E’ un titolo ridicolo, maa lo prendiamo. Lo prendiamo anche a nome dei nostri fans. Grazie."



Questa la lista completa dei premiati:



Best Act in the World Today: Muse

Best Solo Artist: James Bay

Best Breakthrough Act: Jack Garratt

Best Track: Bastille for ‘Good grief’

Best Album: 1975 for ‘I Like It When You Sleep’

Best Video: PJ Harvey for ‘The Community Of Hope’

Best Live Act: U2

Hero Award: Meat Loaf

Classic Songwriter: Ray Davies

Classic Album: Charlatans for Tellin’ Stories

Innovation in Sound: MIA

Gibson Les Paul Award: The Edge

Outstanding Contribution To Music: Blondie

Hall Of Fame: Madness