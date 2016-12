"Laura Xmas" è il primo album natalizio di Laura Pausini in oltre vent'anni di carriera: il disco esce domani, 4 novembre, in oltre 60 paesi per Atlantic-Warner Music ed è prodotto dalla stessa cantante insieme Patrick Williams, 77enne compositore e direttore d'orchestra americano con alle spalle quasi sessant'anni di carriera nel corso dei quali ha composto e diretto le musiche di film come "All american boys" di Peter Yates (con la colonna sonora di questo film, Williams ha ricevuto anche una nomination agli Oscar del 1980), "Cuba" di Richard Lester (con protagonista Sean Connery) e "Cry baby" di John Waters (con protagonista Johnny Depp), collaborando anche con popstar come Frank Sinatra, Michael Bublé, Andrea Bocelli e Barbra Streisand. "Laura Xmas" è stato registrato nei Capitol Studios di Los Angeles, insieme alla Patrick Williams Orchestra e Laura dice di essersi ispirata proprio a Sinatra. "Ho sempre sognato di fare un disco di Natale, di cantare le canzoni che ho imparato quando ero piccola e che ho cantato da sempre in chiesa o in casa con la mia famiglia. Ho cercato di unire due desideri che avevo: fare il disco di Natale e arrangiarlo swing", ha detto Laura Pausini presentando il progetto.

L'album contiene dodici classici della tradizione natalizia: da "Let it snow! Let it snow! Let it snow!" a "Jingle bell rock", da "Have yourself a merry little Christmas" a "Jingle bells", passando per "White Christmas", "Happy Xmas" e "Oh happy day". Tutti questi classici sono stati riarrangiati in versione swing, con lo zampino di Patrick Williams e della sua orchestra - Williams è specializzato in musica jazz.

"Laura Xmas" è anzitutto una sorta di regalo natalizio che la cantante ha voluto fare innanzitutto ai suoi fan: non a caso, il video del primo singolo, "Santa Claus is coming to town", è stato girato al teatro Comunale Ebe Stignani di Imola con centinaia di fan che hanno aderito a quello che Laura Pausini aveva definito sui social un "secret project".