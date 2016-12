Dopo le indiscrezioni di ieri, riportate da Rockol, è arrivata adesso l'ufficialità: i Green Day si esibiranno dal vivo nel nostro Paese il prossimo 15 giugno 2017, con un concerto che li vedrà suonare sul palco dell'Autodromo Nazionale di Monza come protagonisti del cartellone dell'i-Days Festival. Diventano dunque cinque gli appuntamenti dal vivo della band di "Wake me up when semptember ends" in Italia in programma per il 2017, dopo i quattro concerti nei palazzetti già annunciati. Sempre il 15 giugno sul palco dell'i-Days si esibiranno anche i Rancid.



I biglietti per assistere al concerto saranno disponibili in esclusiva per gli iscritti a My Live Nation e IoVado Club a partire dalle ore 12.00 di sabato 5 novembre 2016. Su Ticketone.it saranno in vendita dalle ore 12.00 di lunedì 7 novembre, mentre dalle ore 12.00 di martedì 8 novembre i tagliandi saranno disponibili in tutti i punti vendita autorizzati. I prezzi: 52 euro (esclusi diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali) per il posto unico; 62 euro (esclusi diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali) per il golden circle.