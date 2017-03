Una lettera alla moglie sotto forma di album, dodici canzoni che definiscono un arco narrativo che va dal dubbio di avere perso il fuoco dell’amore alla certezza di avere trovato la via per la felicità. Jack Savoretti pubblica “Sleep no more”: il cantautore italo-inglese, dà seguito al successo di "Written in scars" con un disco che suona bene:

Il pregio maggiore di "Sleep no more" (e di Savoretti in generale) è quello di trovare un ottimo e difficilissimo equilibrio fra piacevolezza e credibilità. Fa una musica accessibile, ma senza mai scadere nella melensaggine di certo cantautorato pop (alla James Blunt, per intenderci). E allo stesso tempo ha le caratteristiche anche per piacere agli appassionati del cantautorato rock più tradizionale:

