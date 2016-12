Roger Waters ha discusso al WTF podcast di Marc Maron dei tempi in cui militava nei Pink Floyd, band da lui abbandonata nel 1985. Ne ha parlato esprimendosi in termini non certo lusinghieri nei confronti di David Gilmour e Rick Wright, accusati di averlo sminuito e fatto sentire non all’altezza del gruppo.

Dice Waters: “Sulla parte musicale mi sono sempre sentito scarso e inetto. Più di recente, nel corso degli anni, mi sono reso conto che in realtà ho un cervello musicale abbastanza sofisticato e che possiedo molte sfumature che gli altri non notano."

Gli è stato chiesto come sia giunto a questa conclusione: “Penso lasciando i Pink Floyd, dico sul serio. Credo fosse davvero importante andarmene via quando lo feci. Era un ambiente molto avvelenato, c’erano alcune persone – su tutte David e Rick - che cercavano sempre di sminuirmi sostenendo che non capivo nulla di musica. 'Oh, è solo un’insegnante noioso che ci dice cosa dobbiamo fare, ma non si sa neppure accordare la chitarra.' Erano molto taglienti e arguti, credo perché si sentivano insignificanti. Non li sto buttando giù. Quegli anni in cui siamo stati insieme, qualunque cosa socialmente fosse, non c'è dubbio che abbiamo fatto delle ottime cose".

Alla domanda se i concept album dei Pink Floyd si sviluppavano attorno a sue idee, Roger Waters ci scherza sopra: "Non direi...ma certo che sì!". Invece sul suo contributo al mondo del rock, chiude dicendo: "Il mio principale contributo al rock'n'roll…ho scritto qualche canzone decente e poi ho sviluppato il teatro della scena rock praticamente da solo a metà degli anni settanta".