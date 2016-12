Bruno Mars ha partecipato al programma della BBC Radio 1 Live Lounge e ha interpretato “All i ask”, canzone contenuta nell’ultimo album di Adele ”25”. Il brano è stato scritto e prodotto dallo stesso Mars assieme alla cantautrice inglese.



Negli scorsi giorni è stato chiesto al 31enne musicista nativo di Honolulu come è stato lavorare con Adele, lui ha risposto: "Lei entra in studio e ha quel certo non so che. Lei è una diva, dice 'non voglio fare questo. Non mi piace questo’. E poi, non appena abbiamo trovato un paio di accordi che le piacevano siamo partiti e abbiamo scritto la canzone".



Mars ha anche aggiunto che vorrebbe cantare questa canzone con Adele dal vivo: "Non so proprio cosa stia aspettando. Io sono pronto Adele. Mandami una mail, fammi sapere!".