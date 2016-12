La rock band statunitense degli Eagles of Death Metal - tristemente nota per essere stata sul palco durante la strage del Bataclan di Parigi, il 13 novembre 2015 - sarà protagonista di un nuovo documentario girato da Colin Hanks (il figlio di Tom Hanks) e prodotto da Live Nation Productions e Company Name. L'argomento della pellicola è proprio il terribile attacco terroristico avvenuto a Parigi, durante un live del gruppo e il titolo è "Eagles of Death Metal: Nos Amis (Our Friends)", le ripercussioni sul rapporto fra Jesse Hughes e Josh Homme, ma anche coi loro fan. In più conterrà immagini tratte dall'esibizione di ritorno a Parigi del gruppo, nel 2026, quando gli Eagles of Death Metal suonarono con gli U2.

Il documentario debutterà su HBO, negli Stati Uniti, durante il mese di febbraio del 2017. Si parla anche di un passaggio nelle sale cinematografiche, in periodo da definire.

Il regista ha spiegato a "Deadline" che con questo lavoro vorrebbe dare una risposta alla domanda "Come si può riuscire a vivere dopo aver visto una cosa simile?". Peraltro lui, Homme e Hughes si sono accordati sul fatto che il documentario deve veicolare un messaggio che non si concentri tanto sul terrorismo e la paura, ma sul modo per superarli.

"Eagles of Death Metal: Nos Amis (Our Friends)" sarà diviso in tre parti: la prima serve a presentare la band a chi non la conosce, la seconda parla del 13 novembre 2015 (ma senza mostrare immagini delle terribili uccisioni) e la terza segue il gruppo durante il tour di ritorno in Europa.