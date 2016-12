Il gruppo femminile giapponese delle Keyakizaka46 è stato ritenuto oltraggioso per avere indossato divise in stile nazista come abiti di Halloween. La band, uno spin-off delle AKB48, ha tenuto un concerto a Yokohama lo scorso 22 ottobre avente per tema Halloween, con due dei suoi membri che indossavano abbigliamento militare di colore nero simile a quello degli ufficiali delle SS naziste. Le loro immagini hanno attirato diverse critiche.



Il loro produttore Yasushi Akimoto, membro anche del consiglio del comitato promotore delle Olimpiadi di Tokyo del 2020, si è scusato citando una "mancanza di controllo" e si è detto molto dispiaciuto per "non aver sorvegliato questa questione".



Anche la Sony, l'etichetta del gruppo, ha rilasciato un comunicato in cui si legge: "Esprimiamo le nostre sincere scuse per aver causato questa offesa. Abbiamo preso questo incidente molto seriamente e faremo ogni sforzo per prevenire il suo ripetersi in futuro".



Il portavoce della band Yasuyuki Oshio ha assicurato che non vi era alcuna intenzione di stampo politico legata all'aspetto del gruppo. Questo gruppo si è formato nel 2015 e ha raggiunto il numero uno in Giappone all'inizio di quest'anno con il singolo di debutto “Silent majority”. Non è la prima volta che uno show di un gruppo giapponese scatena indignazione per uso di immagini di stampo nazista. Nel 2011, Sony e MTV furono costretti a porgere le proprie scuse dopo che la boy band Kishidan si presentò indossando abiti di memoria nazista, causando "shock e sgomento".





Japanese pop group #Keyakizaka46 caused storm in #Japan after arriving for special concert dressed in uniforms reminiscent of Nazi SS. pic.twitter.com/ZC6c8QQQQw — Eli Dror (@edrormba) November 1, 2016