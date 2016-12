Ribadiamolo ancora una volta: il primo incontro “ufficiale” fra John Lennon e Yoko Ono avvenne – nella galleria d’arte Indica di Mason’s Yard, a Londra – non il 9 novembre, come Lennon poi sostenne per far rientrare anche questo evento nel suo schema numerologico legato alla cifra 9, ma il 7 novembre, come ha testimoniato indubitabilmente Miles, il contitolare della galleria e della libreria dallo stesso nome. L’incontro avvenne alla vigilia dell’inaugurazione della mostra “Unfinished paintings”, che aprì l’8 novembre, come certifica il volantino della galleria. Ciò stabilito, rimane il fatto che l’incontro fra John e Yoko è stato foriero di importanti conseguenze. Una delle quali, non la principale, è che i due hanno anche cominciato a scrivere e cantare canzoni insieme. Escludendo da questa lista i brani contenuti negli sperimentali (e piuttosto inascoltabili) album “Two virgins”, “Life with the Lions” e “Wedding Album”, le canzoni firmate insieme da John e Yoko sono quelle che vi facciamo ascoltare di seguito.

(ha collaborato Luca Perasi)