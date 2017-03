A due anni dall’esordio “World”, tornano gli Elk, band indie post rock di Vigevano formata da Dario Solini (voce e piano), Alessandro Carnevale (chitarra e piano), Giovanni Graziano (chitarra), Guido Ghilardi (basso) e Simone Crimi (batteria). ULTRAFUN SWORD, pubblicato su Niegazowana Records in collaborazione con Costello’s Records, conta otto pezzi registrati a Vigevano presso Laroom da Davide Tessari, è stato masterizzato da Giovanni Versari e si avvale della produzione artistica di Fabio Capalbo. Un ottimo esempio di sano indie rock di casa nostra, con pesanti influenze post rock, come da tradizione in casa Elk.

“Bishop” è il mio pezzo preferito del disco: riesce a fondere perfettamente le due anime degli ELK, quella alternativa e quella post rock. Mi piace perché in meno di quattro minuti riesce a creare atmosfera, trascinandoti fino in fondo. Che è un po’ quello che succede ascoltando “Ultrafun sword”, secondo lavoro in studio in casa ELK...

