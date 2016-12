Un paio di settimane fa gli Afghan Whigs hanno annunciato la pubblicazione, il 25 novembre, della ristampa del loro album del 1996 ”Black love” in occasione del ventesimo anniversario dall’uscita. Ora la band di Greg Dulli annuncia due concerti in cui interpreteranno l'album per intero.



Questi concerti saranno in sostegno al chitarrista della band Dave Rosser (anche Gutter Twins e Twilight Singers) al quale è stato diagnosticato un inoperabile cancro al colon. Dice Greg Dulli: “Dave Rosser è stato un mio caro amico e compagno di band per oltre un decennio. Facendo questi concerti per lui speriamo di alleviargli qualsiasi stress finanziario al quale può essere esposto così da perseguire il trattamento per combattere la sua malattia. Il 100% del ricavato di questi spettacoli andrà per le sue cure mediche. Sono fiducioso che la gente verrà per mostrare il sostegno a Dave che si esibirà con noi.”



I concerti si terranno il 10 dicembre al Civic Theatre di New Orleans e il 14 dicembre alla Teragram Ballroom di Los Angeles. A New Orleans saliranno sul palco anche Mark Lanegan e Ani DiFranco, mentre a Los Angeles si uniranno alla band Moby, Carina Round e ancora una volta Mark Lanegan.

Se volete fare una donazione a favore di Dave Rosser potete farla qui.