Spiegato così, il riconoscimento assegnato dal magazine Glamour al frontman degli U2 suona per lo meno strano, anche se - come potete vedere nel frame fotografico qui sotto - Bono è stato effettivamente inserito nel novero delle "donne dell'anno" dalla testata di casa Condé Nast al fianco di - tra le altre - Gwen Stefani, Simone Biles, Christine Lagarde e la "nostra" Miuccia Prada.

Per la verità, nelle note all'annuncio dell'elenco di donne dell'anno 2016, la redazione di Glamour ha spiegato come, per la prima volta nella storia del riconoscimento, un uomo sia stato inserito nella lista per i palesi meriti nella lotta per la parità di genere nel mondo. In particolare, a far meritare a Bono il primo "Man of the year" di sempre di Glamour è stata la campagna "Poverty Is Sexist", che attraverso una vasta opera di sensibilizzazione ha portato all'attenzione delle grandi platee - e dei primi ministri dei paesi di tutto il mondo - il legame tra disparità salariale e di genere. "Per la prima volta, questo premio va anche a un uomo", scrive Glamour: "Per anni il comitato del premio - composto dalle ex vincitrici e dal nostro consiglio di amministrazione - ha cassato l'eventualità di nominare un uomo dell'anno, un po' perché non è che gli uomini li meritino e un po' perché qui a Glamour siamo abituati a occuparci delle donne. Ma di questi tempi tante donne vogliono - no, hanno bisogno - di avere uomini nella loro tribù...".