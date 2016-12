Glenn Hughes e i Living Colour avevano in previsione un co-headlining tour in Europa, questi ultimi hanno abbandonato il tour. A causa delle conseguenze dell’abbandono da parte dei Living Colour, Glenn Hughes non ha avuto altra scelta che cancellare tutte le date previste in Europa. Le tappe programmate per sabato 26 novembre alla Zona Roveri di Bologna e martedì 29 novembre al Bloom di Mezzago (MB) sono quindi annullate. Glenn Hughes spera di poter tornare al più presto a suonare in Europa.

Gli acquirenti possono richiedere il rimborso del biglietto già acquistato per il concerto di Bologna entro e non oltre domenica 11 dicembre. Chi invece avesse già acquistato il titolo di ingresso per la data al Bloom di Mezzago (Mb) o per quella in precedenza prevista al Live di Trezzo sull’Adda (Mi) può scegliere di cambiarlo in cassa con un biglietto di seconda poltrona per il concerto di Tarja previsto per la stessa sera, martedì 29 novembre, al Teatro della Luna di Assago (Mi) senza alcun sovrapprezzo, oppure richiedere il rimborso entro e non oltre domenica 11 dicembre.

Di seguito le modalità per la richiesta di rimborso:

• Biglietti acquistati presso un punto vendita Ticketone o Vivaticket: il rimborso potrà essere richiesto presso lo stesso punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto.

• Biglietti acquistati su Ticketone (sito e call center) con ritiro sul luogo dell’evento: il rimborso verrà effettuato mediante riaccredito sulla carta utilizzata per l’acquisto o altro metodo di pagamento utilizzato in fase di acquisto.

• Biglietti acquistati su Ticketone (sito e call center) con spedizione a casa tramite corriere espresso: il cliente dovrà spedire i biglietti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre domenica 11 dicembre (fa fede il timbro postale) all’indirizzo TicketOne S.p.A., via Vittor Pisani 19, 20124 Milano (C.A. Divisione Commercio Elettronico).