Il 2 novembre del 1999 usciva ufficialmente il terzo capitolo della discografia del nuovo gruppo di Dave Grohl post-Nirvana: i Foo Fighters. L'album, intitolato "There Is Nothing Left to Lose", rappresenta - a detta di molti - il primo vero tassello di quella carriera brillante che la band avrebbe sperimentato e di cui ancora oggi può fregiarsi.

In pratica, dopo l'esordio in formato one-man band e il secondo disco come gruppo appena formato, "There Is Nothing Left To Lose" è un lavoro compatto, che mostra una squadra solida a costruirlo e sostenerlo, oltre ad essere più incentrato sulla melodia e la forma canzone, rispetto ai due precedenti. Non per nulla, è proprio con questa uscita che i Foo Fighters si aggiudicarono il loro primo Grammy Award (come "miglior album rock") - il primo di una serie piuttosto nutrita, peraltro.

Allora ripassiamo i pezzi di questo disco-chiave per i Foos, rivediamo i video ufficiali dei singoli e godiamoci alcune performance dal vivo - tutto secondo l'ordine della tracklist originale.