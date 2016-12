ore 23,10: Concerto finito. I Cure hanno mostrato un po' tutte le sfaccettature della loro musica in un set in cui il tormento è diventato festa. Si replica domani.

ore 23,07: La platea diventa una pista da ballo per "Why Can't I Be You?".

ore 23,03: "Close to Me", anche le gradinate reagiscono...

ore 23,00: Festa per "Boys Don't Cry". O'Donnel lascia le tastiere e suona il tamburello. Entusiasmo sotto il palco, gradinate più fredde.

ore 22,55: Smith litiga con la chitarra acustica, poi attacca "Doing the Unstuck", la settima canzone della serata tratta da "Wish".

ore 22,51: Grande boato per "Friday I'm in Love". Altroché dark, qui ci sono cuori colorati sullo schermo.

ore 22,47: Funky time! Con "Hot Hot Hot!!!" ha inizio la terza e ultima tranche di bis. Aria di festa.

ore 22,35: La seconda tranche di bis inizia con... indovinate dalla foto. Seguono "Fascination Street", il rockettone monstre "Never enough" e "Wrong number".

ore 22,22: "A Forest" chiude i primi bis. Sul palco si sistemano gli strumenti.

ore 22,15: Gran lavoro del batterista Jason Cooper su "Burn". Poi arrivano le atmosfere tardo Seventies di "A Forest" la con platea che urla con Smith "and again and again and again..."

ore 22,04: Per "Shake Dog Shake" i cinque suonano con i propri doppi alle spalle. Pezzo tosto, visuals semplici ed efficaci.

E intanto la camera fissa che va sullo schermo mostra le gambe del bassista...

ore 21,57: Si riparte con l'inedita "It Can Never Be the Same". Passo marziale, tastiera potente, ricorda certe cose di "Disintegration".

ore 21,53: Dopo un'ora e mezza circa di concerto i Cure lasciano il palco. A Bologna e Roma i bis sono stati generosi.

ore 21,47: Poi arriva anche "End": e sì, pare la serata di "Wish".

ore 21,45: Il protagonista di "From the Edge of the Deep Green Sea" (c'è molto "Wish" stasera) è Gabrels, che tira fuori timbri acuti e distorsioni.

ore 21:30: "More drink more dreams more drugs more lust more lies more love": "Want" è il pezzo più drammatico ed epico della serata. Segue "The Hungry Ghost" dall'album del 2008. "E' il prezzo che paghiamo per la felicità", canta straziato Smith mentre ferma la musica.

ore 21,25: Con "Trust" il concerto prende una piega più malinconica. L'assolo è di tastiere - so eighties -, ma è Reeves Gabrels il tessitore nell'ombra di questo e di altri pezzi.

ore 21,20: Nostalgia, gioia, balli, e un po' di emozione: c'è "Just Like Heaven" e a O'Donnell e a Reeves Gabrels bastano poche note per coinvolgere il Forum. Uno dei momenti migliori.

ore 21,17: "Sometimes I'm Dreaming...". Si va indietro di 35 anni per "Charlotte Sometimes".

ore 21,14: Dopo "Lovesong", "Primary" è il momento più rock del concerto.

ore 21,04: For fans only: Smith annuncia "This Twilight Garden", lato B del 1992.

Pose alla Paul Simonon, t-shirt degli Iron Maiden: la vera rock star della serata è Gallup.

ore 20,55: La Schecter di Smith contro il basso di Gallup: l'attacco di "Pictures of You" provoca un boato. E' migliorato anche il suono.

ore 20,52: Micidiale uno-due con "Push" e "In Between Days". Il Forum canta in coro la linea di tastiera.

ore 20,44: "The Walk", suoni spigolosi, ritmo ballabile, synth anni '80. Robert Smith accenna a mosse di danza.

ore 20,40: Arriva "A Night Like This" e sullo schermo diviso in cinque parti appaiono i musicisti.

ore 20,39: Il sound di "Open" non era un granché, ma con "High" Reeves Gabrels tira fuori il suono chitarristico doc dei Cure.

ore 20,34: L'impassibilità di Roger O'Donnel e le pose rock'n'roll di Simon Gallup, che pare uscito dai Clash.

ore 20,27: I Cure salgono sul palco: si parte con "Open".

ore 20,15: Lieve ritardo sull'inizio, previsto per le ore 20. Il Forum ormai si è quasi riempito completamente.

ore 19,45: Finito il set dei Twilight Sad, si prepara il palco per i Cure.

Dopo l'abbraccio delle platee di Bologna e Roma, questa sera, martedì primo novembre, i Robert Smith e soci faranno debuttare il loro European Tour 2016 davanti al pubblico milanese: sia l'appuntamento di oggi che la replica di domani, mercoledì 2 novembre, sono andate tutte esaurite al botteghino. I Cure stanno proponendo in questa date delle scalette monstre da oltre trenta brani, nelle quali particolare attenzione è riservata a capitoli leggendari della band britannica come "Disintegration", "Seventeen Seconds", "Japanese Whispers", "Kiss Me Kiss Me Kiss Me" e "The Head on the Door".