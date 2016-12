Il cantautore milanese Gianluca Grignani sarà protagonista di due concerti-evento speciali per celebrare 20 anni di musica. In un comunicato ufficiale ha detto, ai suoi fan:

E' tutto pronto: le luci, il suono, lo spettacolo! Non vedo l'ora di saltare sul palco per non scendere più per un bel po' di tempo. Vi aspetto su questa strada in mezzo al cielo per festeggiare insieme questi lacerati e polverosi 20 anni di musica!

I due concerti sono stati chiamati "Rock 2.0" e si svolgeranno a Milano - il 1 dicembre 2016, presso l'Alcatraz - e a Roma (il3 dicembre 2016, all'Atlantico).

Grignani ha aggiunto, per commentare l'iniziativa:

Sono io il Rock 2.0: ossia, sono l'uomo e l'artista: oggi i due aspetti in me sono inscindibili. Ho bisogno di tornare più forte di prima. Quest’estate ho fatto dei live acustici a sorpresa proprio per prepararmi al meglio per questi due importanti eventi. Saranno gli unici e i soli, non ci saranno altre occasioni per vedermi in concerto!

Nel corso dei due live la scaletta sarà le seguente, come comunicato dall'artista:

"Destinazione Paradiso"

"Una Donna Così"

"L’allucinazione"

"Come Fai"

"Fabbrica Di Plastica"

"La Mia Storia Tra Le Dita"

"Madre"

"Rockstar"

"Il Gioco Di Sandy"

"La Vetrina Del Negozio Di Giocattoli"

"Solo Cielo"

"Falco A Metà"

"Più Famoso Di Gesù"

"Allo Stesso Tempo"

"Primo Treno Per Marte"

"Galassia Di Melassa"

"Una Strada In Mezzo Al Cielo"

I biglietti per i due concerti sono già disponibili TicketOne e nelle prevendite abituali, al costo di 30 euro (più eventuali commissioni).