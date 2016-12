Per la serie "il mondo è bello perché è vario", si registra un bizzarro episodio avvenuto in uno dei templi dell'opera: il Metropolitan Opera di New York, ovvero il teatro inaugurato nel 1883 e considerato il più grande del genere al mondo.

Il fatto è avvenuto sabato 29 ottobre, in occasione di una performance pomeridiana del "Guglielmo Tell": un uomo, infatti, ha sparso - nella buca dell'orchestra - una polvere che si pensa siano le ceneri di una persona. Poi si è rapidamente dileguato, ma per motivi di sicurezza lo spettacolo (e quello serale successivo) è stato sospeso per permettere indagini più approfondite e scongiurare eventuali pericoli per la salute dei presenti.

Stando alle prime indagini, gli investigatori hanno raccolto la testimonianza di molti presenti secondo cui un uomo avrebbe detto più volte di essere lì per spargere le ceneri del proprio mentore e amico - cosa che sembra abbia fatto, causando un discreto putiferio. Avrebbe approfittato di un intervallo per compiere il gesto, in un momento in cui i musicisti erano quasi tutti momentaneamente assenti dall'area a loro dedicata.

John Miller, del Dipartimento di Polizia di New York, ha detto che il responsabile del gesto è già stato identificato e le autorità lo stanno contattando - ha però detto solo che non è una persona di New York. MIller ha anche aggiunto che spargere ceneri umano all'opera è sicuramente una violazione del regolamento cittadino, ma "non si riscontrano comportamenti e intenti criminali nel gesto".

Il direttore generale del Metropolitan Opera ha detto, ironicamente: