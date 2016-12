Il frontman dei Pearl Jam, Eddie Vedder, ha cantato per i padroni di casa Chicago Cubs (che giocavano contro i Cleveland Indians) una versione del brano “Take Me Out to the Ball Game” in occasione della quinta partita della World Series statunitense, ossia la serie di sette partite di baseball in cui si sfidano la squadra vincitrice della National League e quella della American League - si disputa al meglio delle sette partite (vince la squadra che arriva per prima a quattro vittorie). Il tutto si è svolto presso lo stadio Wrigley Field di Chicago.

Il brano che Vedder ha cantato è una una canzone dei primi anni del secolo Ventesimo ed è divenuta in pratica una specie di inno non ufficiale dello sport del baseball, negli USA. Si usa cantarla, nelle partite, durante il settimo inning, appena prima dell0inizio della fase di attacco della squadra di casa; solitamente il pubblico di casa partecipa e canta con foga per incoraggiare la propria squadra. Viene considerata la terza canzone più eseguita negli Stati Uniti, dopo l'inno nazionale e "Happy Birthday to You".

Vedder ha portato fortuna ai Cubs, che hanno vinto il match, anche se i Cleveland Indians sono in vantaggio nel conteggio delle partite vinte per 3-2.

Ecco la performance di Vedder: