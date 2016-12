Maestri nel creare hype, oltre che canzoni, gli Arcade Fire hanno approfittato del loro passaggio al festival Voodoo Music + Arts Experience di New Orleans di ieri sera, sabato 29 ottobre, per proporre dal vivo nuovi brani che - verosimilmente - finiranno nella tracklist dell'ideale seguito di "Reflektor" del 2013.

Astutamente, la band canadese non ha testato il materiale sul palco principale della manifestazione, ma su quello del Second Line Stages, studio cinematografico della principale città della Louisiana dove il gruppo ha tenuto un concerto segreto per 175 tra amici e fortunati addetti ai lavori.

Secondo quanto riferito dalla testata locale The Times-Picayune le nuove canzoni - delle quali i titoli non sono stati resi noti - sono caratterizzate da ritmiche molto pronunciate tali da poter essere descritti sommariamente come "rock ballabile" dalle spiccate sfumature "disco".

Inutile cercare qualche testimonianza video o audio sulle principali piattaforme di media sharing: i cellulari e qualsiasi dispositivo atto alle riprese sono stati sequestrati all'ingresso da un inflessibile servizio di sicurezza.

Al momento, non si hanno indicazioni precise circa il ritorno ai mercati discografici della band che debuttò nel 2004 con "Funeral": il fratello del frontman degli Arcade Fire Will Butler, rispondendo all'inizio della scorsa estate a un utente di Reddit che chiedeva lumi al proposito, ha indicato nella primavera del prossimo anno il periodo indicativo nel quale potrebbe essere programmata una nuova pubblicazione. Pur senza fornire alcuna assicurazione in merito, perché - come osservato dallo stesso Butler - il nuovo disco "sarà pronto quando sarà pronto".