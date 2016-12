Liam Payne degli One Direction ha postato sul suo canale Instagram ufficiale un frammento del suo primo lavoro da solista: il brano, del quale non è stato reso noto il titolo, è stato realizzato dal cantante britannico con i produttori Danny Boy Styles e Ben Billions, entrambi in passato già collaboratori di The Weeknd. Tra i colleghi taggati figura anche Bibi Bourelly, già autore per Rihanna.

@dannyboystylesxo @benbillions @bibibourelly A video posted by Liam Payne (@liampayne) on Oct 28, 2016 at 10:37pm PDT

Così come i suoi compagni di band Niall Horan e Zayn Malik, Payne ha abbandonato l'etichetta Syco di Simon Cowell, il deus ex machina che assemblò i One Direction, per accasarsi discograficamente presso la Capitol Records: al momento, non è chiaro quando possa essere pubblicato il primo lavoro solista del cantante.