Con un set da trentadue canzoni, la band di Robert Smith ha inaugurato la prima delle quattro tappe in Italia - le altre tre sono previste al PalaLottomatica di Roma, questa sera, e al Forum di Assago, a Milano, il primo e il 2 novembre - previste dal tour europeo 2016 dei Cure: nella scaletta a fare la parte del leone è stato il datato - ma classico - "Disintegration", che comunque non ha impedito di riservare una buona parte della setlist ad altri importanti episodi della band britannica come "Seventeen Seconds" e "The Head of the Door".

Ecco la scaletta del concerto tenuto dai Cure alla Unipol Arena di Bologna il 29 ottobre del 2016:

Plainsong

Pictures of You

Closedown

A Night Like This

Push

In Between Days

The Hungry Ghost

alt.end

The Walk

Primary

If Only Tonight We Could Sleep

Shake Dog Shake

Charlotte Sometimes

Lovesong

Just Like Heaven

From the Edge of the Deep Green Sea

Prayers for Rain

Disintegration



Primo Bis:

At Night

M

Play for Today

A Forest



Secondo bis:

Want

Never Enough

Fascination Street

Burn



Terzo bis:

Lullaby

The Caterpillar

Friday I'm in Love

Boys Don't Cry

Close to Me

Why Can't I Be You?