Il 13 maggio del 2016, in piena promozione per il suo nuovo album, Iggy Pop si è esibito per la prima volta nella sua carriera alla Royal Albert Hall di Londra. A distanza di una manciata di mesi, ecco un documento live che immortala quel concerto in cui il signor Osterberg ha - per l'ennesima volta - dimostrato che a dispetto del suo nome d'arte, il rock non può davvero fare a meno di lui:

L’Iguana non è mai stato – che gli piacesse o no – avaro di album dal vivo: fra uscite ufficiali, semiufficiali, bootleg e/o discretamente fumose, se ne contano letteralmente a decine, che coprono in pratica ogni periodo della sua ormai quasi cinquantennale carriera musicale, da frontman degli Stooges (questa ormai chiusa) e da solista. Non è, quindi, di sicuro una sorpresa questo “Post Pop Depression Live At The Royal Albert Hall”, almeno a livello concettuale.

