Da ieri è disponibile in formato digitale l’album con la colonna sonora del film animato "Ethel and Ernest", basato sul racconto del 1998 a cura dell’illustratore inglese Raymond Briggs, che narra la storia dei propri genitori tra il 1928 e il 1971. Il film ha raccolto l’attenzione dei media anche perché comprende una nuova canzone interpretata e firmata da Paul McCartney, “In the Blink of an Eye”, che scorre sui titoli di coda. Il brano è stato registrato quest’anno nello studio privato Hog Hill Mill di McCartney nel Sussex. Paul canta e suona pianoforte, chitarre, basso, batteria sintetizzatori e clavicembalo. L’arrangiamento orchestrale è di Carl Davis. Chris Egan (che è anche il produttore) ha diretto la Chamber Orchestra di Londra, che è stata sovraincisa agli Angel Studios di Londra.

Secondo le informazioni raccolte, la canzone deriva da frammenti distinti. Il primo, intitolato “Mum and Dad”, è un brano scritto da McCartney nel 2013 per un progetto di musica classica; il secondo è invece tratto da una canzone a tutt’oggi inedita, “Kiss Me Now”, registrata nel 1984 e (pare) dedicata da Paul alla memoria della madre Mary; il terzo è il ritornello, scritto da Macca quest’anno.

Nela canzone si fanno apprezzare le parti strumentali, che esprimono bene il tono romantico e tenero della storia narrata nel film. In particolare la sezione che va da 1:43 a 2:10: un passaggio languido e dal sapore dolceamaro. Qui Davis mette a frutto la sua esperienza e riesce a far risaltare la melodia di McCartney con una variazione che è il momento migliore del brano. Da notare L’ingresso del basso (a 0:58), con una sequenza di cinque note che sembra si spingano a vicenda per vedere quale riesca ad entrare per prima.

Convincono meno Il passaggio tra l’introduzione e l’attacco di chitarra acustica (è molto, forse troppo, netto e tradisce la natura composita della canzone), e il ritornello quasi tutto su una nota.

Luca Perasi