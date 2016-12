Sarà anche momentaneo - come per altro confermato a più riprese da Boosta durante gli incontri con la stampa per la promozione del suo album "La stanza intelligente" - ma il sciogliete le righe della band di "Microchip emozionale" non è mai stato preso così alla lettera: dopo il tastierista e il frontman Samuel, recentemente al debutto in proprio con il singolo "La risposta", primo estratto di un lavoro sulla lunga distanza, anche altri due Subsonica sarebbero indaffarati in progetti paralleli al gruppo.

Come riferito nella mattinata di oggi, sabato 29 ottobre, da Dj Pisti, artista torinese attivo sia coi Motel Connection - altra realtà contigua ai Subsonica, dove militano sia Samuel Romano che l'ex bassista Pierfunk, poi sostituito da Luca Vicini - sia in proprio, anche il chitarrista e autore principale Max Casacci e il batterista Ninja starebbero preparandosi a pubblicare lavori solisti: la rivelazione è stata fatta a Luciana Littizzetto nel corso della trasmissione radiofonica di Radio Deejay "La bomba", alla quale Pisti era stato invitato per presentare il suo nuovo progetto, i Mangaboo, duo formato dallo stesso Francesco Pistoi e dalla già voce dei Sweet Life Society Giulietta Passera.