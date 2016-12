Ancora una doccia fredda - anche se solo temporanea, ad ascoltare certe indiscrezioni - per i fan italiani dei Radiohead, che lo scorso anno sono stati costretti a espatriare per assistere a uno dei primi show in supporto a "A Moon Shaped Pool": la band di Oxford ha annunciato nelle ultime ore una stringa di date presso alcuni dei maggiori festival europei, nella quale non figura alcuno stop nella Penisola.

Thom Yorke e soci saranno di scena l’11 giugno al Northside Festival di Aarhus, in Danimarca, il 18 al Best Kept Secret Festival di Hilvarenbeek, in Olanda: seguirà la già annunciata epifania al Glastonbury Festival del 23 giugno, alla quale seguiranno le partecipazioni al polacco Open’er Festival, il 28 giugno, e al Main Square Festival di Arras, in Francia, il 2 luglio.

Tuttavia, è probabile che il gruppo annunci una serie di spettacoli da headliner, cioè non nel contesto di manifestazioni musicali che prevedano in cartellone la presenza di altri artisti. E qui, per l'Italia, potrebbero arrivare delle sorprese: secondo indiscrezioni circolanti negli ultimi giorni e riferite anche dall'edizione online della Stampa, i Radiohead potrebbero passare da Bologna nel corso del prossimo mese di luglio. Per il momento, però, nulla è ancora ufficiale.