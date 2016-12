Grosse novità in vista per i fan dell'ex Take That: Robbie Williams, che il prossimo 4 novembre spedirà sui mercati il nuovo album - l'undicesimo della sua carriera solista - "The Heavy Entertainment Show", si imbarcherà in un tour negli stadi europei nel corso della prossima bella stagione, a partire da giugno. A darne notizia è stato lo stesso cantante ed entertainer con un post sulla sua pagina Facebook ufficiale:

"Annuncerò tutte le date del mio tour il prossimo 7 novembre"

Robbie Williams manca dai palchi italiani dal luglio del 2015, quando si esibì a Roma e Lucca per due tappe del tour "Swings Both Ways Live", che furono anticipate da quella del primo maggio del 2014 al PalaAlpitour di Torino: precedentemente l'artista britannico fece tappa allo stadio Meazza di San Siro, a Milano, il 31 luglio del 2013, per il Take the Crown Stadium Tour.