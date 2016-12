In un'intervista esclusiva al "Daily Telegraph", di cui vi riferiremo più ampiamente fra qualche ora, Bob Dylan ha finalmente preso atto di aver ricevuto il Premio Nobel per la letteratura. "Beh, è una bella cosa, no? Difficile da credere. Chi può immaginarsi una cosa del genere?" ha detto il cantautore, raggiunto in Oklahoma. Fino a questo momento, Dylan non aveva fatto alcuna dichiarazione pubblica in merito all'avvenimento. E ha aggiunto che sì, sicuramente, gli piacerebbe andare a Stoccolma il 10 dicembre per ritirare il premio, "se sarà possibile". E come mai finora non ha risposto ai tentativi di rintracciarlo da parte del Comitato del Nobel? "Mah, io sono qui…" ha risposto, enigmaticamente.