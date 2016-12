E' il mitico Olympia di Parigi il luogo prescelto per la prima mondiale del biopic "Dalida" (regia di Lisa Azuelos) - ovviamente dedicato alla vita e alla carriera di Iolanda Cristina Gigliotti, suicidatasi a 54 anni (nel 1987) con un'overdose di barbiturici.

La prima è fissata per il 30 novembre all’Olympia, la music hall più antica e famosa di Francia, Paese dove Dalida era di casa. L’evento verrà trasmesso in diretta in 200 sale francesi per dare modo di assistere a questo debutto occasione al maggior numero possibile di fan che non hanno mai smesso di amare questa icona nazionale, scomparsa da quasi trent’anni (3 maggio 1987).

Il film uscirà poi in Francia l’11 gennaio, in oltre 500 sale. In Italia la distribuzione è prevista per il mese di febbraio.

L’attrice Sveva Alviti, che interpreta la protagonista, ha commentato: