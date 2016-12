La sorpresa di Halloween annunciata da Matthew Bellamy e compagni sui loro canali social ufficiali è stata finalmente svelata: si tratta di una cover dei Muse di "New kind of kick", un brano originariamente inciso dalla band psychobilly americana dei Cramps. La canzone fu scritta da Lux Interior e Poison Ivy, vale a dire Erick Purkeiser e Kristy Wallace, i fondatori della band: i Cramps pubblicarono "New kind of kick" nel settembre del 1981, come lato b del singolo "The crusher".



I Muse hanno registrato la loro cover del pezzo presso gli Air Studios di Londra, con l'aiuto dell'ingegnere del suono Tommaso Colliva, da ormai qualche tempo collaboratore del trio. Per la cover è stato realizzato anche un videoclip in cui compaiono tutti e tre i componenti del gruppo, con un look un po' dark. Potete vedere il video e ascoltare la cover dei Muse di "New kind of kick" proprio qui sotto: