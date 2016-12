Il presidente di Universal Music Publishing Ricordi e della neocostituità associazione di editori musicali, EMusa Claudio Buja ha risposto al direttore di Rockol Franco Zanetti circa la questione - irrisolta - dei dei nomi degli autori delle canzoni eseguite dai concorrenti di X-Factor. Ecco il suo contributo:

Caro Zanetti,

ho letto con interesse (e sconcerto) del tuo tentativo di metterti in contatto con gli autori di X Factor. Purtroppo la cultura musicale italiana è penalizzata da media poco sensibili alle istanze degli autori; ed è una sorta di circolo vizioso, perché fino a quando la radio e la tv non si interesseranno (se non sporadicamente) agli autori, e al pubblico non verranno fornite le informazioni corrette, gli autori stessi continueranno a rimanere degli illustri sconosciuti, e di conseguenza si dirà che alla gente non interessa sapere chi scrive le canzoni. Se un programma importante come X Factor si decidesse a rompere questo schema – quantomeno quando vengono presentati brani inediti - farebbe veramente qualcosa di utile, non solo per gli autori e gli editori, ma per tutta la musica popolare e per chi la crea e la produce.

Claudio Buja

Presidente EMusa